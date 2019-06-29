全市銷毀1.6噸毒品　去年至今破逾900毒案拘5000多人

周三（26日）國際禁毒日過後，內地持續打擊販毒違法活動，並繼續公布毒案及銷毀毒品，震懾毒販。北京市警方周五（28日）進行集中銷毀近年收繳的1.6噸毒品，相關部門亦披露去年以來，全市共破獲逾900宗毒案，拘捕5000多名涉毒疑犯，查獲近70公斤的毒品。警方稱，隨着當地嚴厲打擊涉毒重點群體，毒品供應出現「斷糧效應」。



據了解，公安部黨委副書記、常務副部長，北京市公安局黨委書記、局長王小洪周五通過視像遠端指揮系統發布命令，下令將包括冰毒、海洛英、可卡因、大麻以及新型毒品等，投進環保高溫焚燒爐進行銷毀。



同日舉行的北京市2019年禁毒工作新聞發布會上，市禁毒委員會副主任、市公安局副局長陶晶表示，受當前國際、國內毒情形勢複雜影響，毒品從外地流入北京的勢頭沒有減弱、毒品犯罪手段更加隱蔽、新型毒品濫用呈現增長，吸毒者逐步向企業高管、演藝明星、學生、自由業者等群體蔓延。



陶晶指出，為嚴防毒品流入，北京市健全「陸空郵」毒品查緝聯動機制，市海關、鐵路及郵政局多個部門近一年多來，分收繳各類毒品近12公斤，查處涉毒人員68人；陶同時透露，全市三級法院去年一、二審審結毒品犯罪案件1127宗，同比增長10.9%，且重刑率達到21.7%，對毒品犯罪形成了有力震懾。