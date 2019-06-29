國民黨第二場政見會　候選人聚焦台灣經濟問題

國民黨周六（29日）在台灣台中舉行第二場黨內總統初選候選人的政見發表會，今次主題是青年、社會、文化及教育共四項議題。前鴻海集團董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜和前新北市長朱立倫等5名參選人均有出席。郭台銘指台灣債台高築；韓國瑜則表示，台灣年輕人與南韓年輕人面對類似問題，處於低薪困境。



郭台銘就台灣經濟問題發言，指台將面臨財政危機，欠債24萬億元（新台幣．下同，約6萬億港元），勞保基金入不敷出，民眾將面臨領不到退休金。郭又指，台灣年輕人初創困難，碰到的問題大致相同，資金土地用人等方面的問題到現在也沒有解決。郭又兩次揚言若當選總統，所有新生兒從出生到6歲都由政府養育。



韓國瑜表示，現時台灣正面對房價物價高企，然後工資低問題令人才流失，台灣需就當下經濟問題為下一代打下基礎。韓又指，吸毒問題有幼年化趨勢，高雄市政府已就此現象進行掃蕩；文化方面發展電視電影的製作產業鏈和培養相關人才。他又就「私生女」問題澄清，指抹黑沒有意義。



朱立倫同樣就工資過低發言，認為需提高至3萬新台幣（約7679港元），承諾當選後會處理人口老化和出生率不足等問題。台灣大學教授張亞中則以樹和樹根形容青年和教育問題，認為根若爛了，樹再高也不行。前台北縣長周錫瑋則批評民進黨政府花費巨資在不能打仗的F16戰機，而不用在年輕人身上。