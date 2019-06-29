長榮空服員可望落幕　工會方坦承判斷錯誤

長榮航空空服員罷工邁入第10天。工會方舉行投票，周六（29日）下午約3時工會公布結果，顯示多數參與罷工的空服員，同意簽署資方提出的新協商方案。工會隨即宣布將前往桃園市政府，與長榮資方簽下團體協約，意味著罷工行動可望落幕。另桃園市空服員職業工會在結果出爐前召開記者會，有工會代表坦承判斷錯誤。



有工會代表在席間表示，在勞資極度不對等，加上面對外界批評、資方攻擊壓力，讓罷工行動有非常多的挑戰。常務監事王美心在席間向參與罷工的空服員致歉，「因為以為與董事長見面的機會會有協商的希望，承認能力不足，判斷錯誤，跟大家說抱歉」。



王續稱，工會「一心只想要把大家帶回家，造成這種結果，3200個會員的工會，會員與工會應該是互相信任，經過這場戰役，說明團結與信任的重要性，希望大家仍選擇相信工會」。工會幹部黃蔓鈴則指，因為誤判情勢，想要把會員安全的帶回工作上，因此錯過與長榮航空協商的時機，也讓會員陷入兩難。



理事廖以勤又提到，工會方撼動威權，帶領台灣社會走到這邊，又稱3000多人的工會「有這麼多人也有不同意見，這是正常的，工會的核心價值就是會員，雖然有遇到亂流，過去三年我們還是沒有忘記初衷」。



另長榮航空發言人陳耀銘表示，談判小組已前往桃園市府，但無法保證談判進度；若順利簽署團協，接下來的航班調度，內部要盤點機隊和人力，最晚7月底前恢復正常。