NBA球星違規揸電單車斷正　網民：交警先防得住佢！

效力NBA球隊休斯敦火箭、有「大鬍子」之稱的美國籃球明星占士夏登（James Harden），常因招牌絕技「後撤步跳投」是否牽涉走步違例一事，引發不少爭議。不過夏登近日在上海展開其中國行程時，卻被揭在街上違法駕駛電單車，更遭交警攔截，可謂當場斷正。



從網傳片段所見，夏登在事發當日身穿黑色短袖T恤和短褲，與數名外籍友人在上海街頭，一同駕駛電單車出外。有知情網民表示，夏登在當地一個紅綠燈路口，被交警攔截下來，同時被攔的還有夏登的隨行人員；又稱夏登和交警交流幾句，最後交警將夏登一行人放走，但不知夏登是否會被罰款。



事件曝光後惹起網民熱議。有網民笑稱，夏登平日在賽場上屢有走步違例，卻往往逃過球證處罰，此次終於難逃法眼，「交警是中國唯一一個防住夏登的人」、「夏登：我是夏登我大哥是姚明！交警：我管你哈嘍哈囉的呢，你車沒了！」；有網民則坦言夏登的確違例，「逆行，不戴頭盔」。



據了解，夏登此次中國行在上周五（21日）正式展開，到周五（28日）結束，期間到訪北京、上海、廣州和深圳等地，參與宣傳活動並與球迷會面。