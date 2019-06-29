廣州建「侵害未成年人犯罪數據庫」　逾400人入黑名單

內地近年頻爆教師性侵猥褻未成年人的案件，惹起民眾關注。廣東廣州檢察院在5月30日，推出「侵害未成年人違法犯罪信息庫」，收錄市內近3年性侵類犯罪已決案件的信息。最新數據顯示，目前有400多名涉嫌侵害未成年人前科的人士被列入「黑名單」，無法從事與教育相關的職業。



廣州檢察院未成年人檢察工作辦公室於周五（28日）回應，運行近1個月，目前建立入職查詢的區暫未查到前科人員。據悉普通民眾雖不能查核該信息庫，惟能與教育局等職能部門對接，在與兒童成長相關的特殊行業或崗位人員入職程序上，建立犯罪紀錄強制查詢機制，幫助提高相關人員入職審查、品行評估的準確性和有效性，將有侵害未成年人前科人員拒諸門外。



此外，廣州市花都區檢察院、南沙區檢察院與當地教育局建立了入職查詢制度，對當地從事與未成年人密切接觸的工作人員作入職查詢，杜絕曾因性侵害受到刑事追究或治安管理處罰的人員進入學校、幼兒園、教育培訓機構等工作。檢察院表示，信息庫錄入信息涉及的性侵犯罪，錄入罪名主要包括強姦罪、猥褻兒童罪、強制猥褻罪、侮辱罪、強迫賣淫罪等，無論侵害女童還是男童，只要符合錄入條件，相關信息均會被錄入。



據悉，信息庫現階段主要收錄犯罪信息，對於因相關行為受到行政處罰的違法信息，下一步檢察機關將與公安機關建立相關信息通報、共享機制，爭取盡快將這一部分信息一併錄入。



當地檢察院官網顯示，2018年，廣州市檢察機關辦理的性侵害未成年人案件則佔所有侵害未成年人案件的比例達45.6%。當局稱，從2018年來該市檢察機關辦理的未成年人被性侵害的案件而言，罪名涉及強姦罪、猥褻兒童罪、強迫賣淫罪等，案件呈現熟人作案比例高、外地戶籍被害人佔多數、被害人年齡較低等特點。