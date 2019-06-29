內地即日起特赦9類罪犯　涉毒涉黑涉貪罪犯除外

中共建政70周年之際，國家主席習近平周六（29日）簽署並發布特赦令，特赦9類服刑罪犯，即日起生效。不過涉貪污受賄、涉黑涉毒、危害國家安全犯罪、從事恐怖活動犯罪等罪犯不得特赦。



特赦令指，於今年1月1日前判決生效的9類罪犯可獲特赦，包括曾參加抗日戰爭、國共內戰的；曾參與中共建政後保衞國家主權等對外作戰；曾獲「勞動模範」、「先進工作者」等殊榮；因防衞及避險過當，或犯罪時不滿18歲，且被判3年以下有期徒刑或剩餘刑期在1年以下的罪犯；年滿75歲，且有殘疾的罪犯；已執行五分一以上假釋考驗期，或是被判處管制的罪犯。



特赦令同時列出，上述9類罪犯中，若犯下貪污受賄犯罪、軍人違反職責犯罪、故意殺人、強姦、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質等罪行，不獲特赦。另外，凡涉及黑社會組織犯罪、販賣毒品、危害國家安全、參與恐怖活動的罪犯，同樣不獲特赦。



此外，部分罪犯剩餘刑期在10年以上，處於無期徒刑、死刑緩期執行期的罪犯；曾被特赦又因犯罪被判刑者；不認罪悔改者；經評估具有現實社會危險性的罪犯，一律不獲特赦。