深圳皇崗口岸重建計劃啟動　施工期為3年半

位於深圳福田區的皇崗口岸，相關重建計劃周六（29日）正式啟動。當局表示，為保證該口岸正常運作，將會先重建臨時旅檢場地，再拆卸舊的口岸大樓，最後興建新的口岸；又稱整個重建工程需時3年半，期間旅客和車輛過關將不受影響。



當局表示，臨時旅檢場地預計需時10個月建成，而新口岸則將在臨時口岸開通後同步施工；又稱將建設臨時旅檢場地列為先行項目，旨在維持口岸基本通關條件，重點滿足常態化通關需求。當局又稱，皇崗口岸重建工程如按正常時間建設，一般需時6至8年，惟當局要求在3年半內建設完成。



當局提到，重建後的皇崗口岸將引入軌道交通，並且取消皇崗口岸、沙頭角口岸、文錦渡口岸的貨檢功能，貨檢工作將集中於深圳灣口岸展開。



1989年建成、1991年正式投入使用的皇崗口岸，是中港第一個實行24小時通關的口岸，也是目前內地規模最大的客貨綜合性公路口岸。由於口岸使用時間較長，該口岸消防、空調系統和旅檢樓用電線路等設施設備陳舊老化，口岸旅檢樓多處牆、地面出現裂縫和不均勻沉降現象，均存在安全隱患。