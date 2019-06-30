男子為愛犬報仇　執木棍監生打死金毛尋回犬

廣東佛山順德男子何X民，上周一（24日）因愛犬被一名王姓老翁的金毛尋回犬咬死，遂用木棍將金毛活生生打死，為愛犬報仇，事後更拒絕與王翁家屬溝通；王翁則因驚嚇過度，腦中風送院。至上周五（28日），警方拘捕何男，目前何X民已被依法刑事拘留，警方正對該案加緊調查處理中。



從網傳片段所見，何男用硬物敲打金毛，令牠大聲呼喊，惟王翁因年老體弱，未能制止對方的暴行，遂解開狗繩，讓金毛逃生。不料何男追上牠，手執木棍將牠打至滿身鮮血，氣絕而亡。



王翁的兒子表示，父親當日上午帶金毛到所住屋苑樓下散步，當時其父正牽着狗隻梳毛，看見何男妻子帶着一隻沒牽繩的貴婦狗出現；其父提醒何妻把貴婦狗抱起來，避免雙方打架，詎料何妻的小狗撲了上來，「由於金毛護主，小狗來勢洶洶，當場被咬死了」，何妻於是致電丈夫，父親亦未有離開，欲等待對方到場協商，不料發生悲劇。



王翁兒子強調，連日來嘗試與何氏夫婦接觸，但都遭到拒絕。何妻則辯稱，當時由其弟弟帶着小狗從車庫出外，雙方都沒為狗隻牽繩，又指是金毛犬撲過去咬住其狗頸部。