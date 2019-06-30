製售阿士匹靈假藥銷21省　涉案金額近2千萬人民幣

安徽滁州一名77歲呂姓老人早前向警方報案稱，服用阿士匹靈（內地稱阿司匹林）後沒有效果。警方調查發現，該藥物背後涉及一宗跨達21省份的特大假藥案，涉案金額近2000萬元（人民幣．下同，約2311萬港元），該藥疑用澱粉製成，藥含量為零。當地區法院近日作一審判決，被告胡忠峰、席剛和楊衞等4人的製售藥物罪罪成，分別判囚1年10個月至2年6個月，罰款8萬至15萬元（約9.2萬至17萬港元）。



據悉，該藥多用於治療心血管疾病。判決書顯示，胡男等人自2018年4月起製售假藥，銷售予名為「高俊」的人，再將1972盒假藥銷往滁州。高俊以每盒低於市價的3至4元價格售予多間藥房和醫院。警方在胡男家中檢獲電熔槍、膠條等組裝假藥的設備，並搜獲大批假藥。



另有11間藥房和1間醫院購入該批假藥，藥房被當地食藥監管部門吊銷《藥品經營許可證》，共有29人被判10年內不得從事藥品生產和經營活動。藥房負責人表示，由於該批藥品價格便宜，與相關供貨商長期合作，簡單檢查藥品包裝後便收貨。藥監部門追回835盒假藥，未有接獲嚴重不良後果的案例。