80專家聯署公開信　勸特朗普改變敵視中國政策

英國媒體報道，美國約80名亞洲問題專家，包括前外交官及軍官，草擬了一份公開信，希望勸總統特朗普重新審視敵視中國的政策，警告這會損害美國利益及全球經濟。



公開信內容寫道，雖然北京政府最近的行為令他們深受困擾，但他們亦相信美國不少行動導致兩國關係惡化；美國把中國視為敵人及在全球經濟中孤立中國，會損害美國的國際角色和聲譽，並削弱所有國家的經濟利益。信中指擔憂中國將取代美國成為全球領袖是過慮。



特朗普在2018年美國國家安全策略中，指中國是戰略競爭對手，正尋求取代美國成為全球最強力量。目前未知公開信會何時刊登，但據知信件的最終版本會刊登於一份大型報章。



而轉往南韓訪問的特朗普周日（30日）在Twitter發貼文，指他跟中國國家主席習近平有一個比預期好的會面，但強調不會着急達成貿易協議，認為貿易的質量比速度重要。特朗普重申同意不會加徵中國關稅，但同時表明目前不會減少正在徵收的關稅。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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