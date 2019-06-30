BBC新劇被指醜化中國奶奶　華人拍片反擊

英國廣播公司（BBC）一部尚未播出、名為《和拉姆生活在一起（Living with the Lams）》的處景喜劇，因被指涉嫌醜化中國人的祖母，近日在網上引起極大爭議。英國劇院和銀幕下的東亞人協會（BEATS）、多個華人團體組織，乃至多名英國華裔演員先後發聲，要求停止製作該劇，甚至連BBC華裔記者Elaine Chong，亦特意製作了一段紀錄片《我們的奶奶》，還原「中國奶奶」的真實形象。



內地傳媒報道，《和拉姆生活在一起》是一套針對6至12歲年輕觀眾設計的處景喜劇，原定於今年8月在CBBC（BBC兒童頻道）播放；故事圍剿一個在曼徹斯特開餐廳的中國家庭，惟劇中的中國奶奶被塑造成一名無聊、成天吐痰、抱著幸運餅幹不撒手的無賴。有聲稱看過劇本的知情人士爆料，指《和拉姆生活在一起》的編劇都是白人，沒有任何亞裔編劇參與，對中國家庭根本不了解，令劇本中包含錯誤事實和歧視性刻板印象。



事件曝光後，引起大批華人團體憤怒和抗議。其中英國華裔演員丹尼爾．約克．洛更明言︰「英國電視台在反映東亞人生活這方面一直都很失敗，我們總是被留下一些負面的刻板印象，他們總是很粗略地描繪我們，他們根本不知道我們真實的生活是怎樣的。我不希望我們的下一代還經受這些，所以我要抗議。」



另外，不少英國華裔網民，乃至內地網民都紛紛在網上分享自己與奶幼相處的故事，誓要為自己的奶奶「正名」，打破英國人對中國年老女性的偏見。其中有網民坦言︰「在中國農村的奶奶大部分是沒什麽文化，但是本質大都淳樸善良。」



對此，BBC發言人強調，雖然他們沒有根據文化背景或國籍來指派編劇及監製，但有信心製作一個能成功呈現東亞家庭生活的節目。該發言人又強調，遇上文化敏感內容時，他們會尋求專家的意見及建議。