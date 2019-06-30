工人手指骨折手術後竟耳鼻出血亡　醫院︰藥物過敏

陝西西安市一名61歲程姓男子，早前在工地工作時不慎受傷，導致手指骨折；家人本以為是小傷，接受手術休息數天便可康復，豈料程男在西安中心醫院接受手術後，竟突然耳鼻流血死亡。院方事後解釋，程男是藥物過敏性休克致死，強調術前已安排皮膚測試，但仍存在過敏可能，惟家屬對此無法接受。



程的妻子憶述，丈夫上周二（25日）在工地工作時，不慎被石頭壓中手指頭，工地負責人便叫車把丈夫送到醫院治療。程男接受手術後，還與工友劉先生「有說有笑」，意識良好。後來，劉先生離開病房去為程男買晚飯，再回到病房時，程男的情況忽轉直下，多名醫生正搶救程男。劉先生見狀，立即致電程的家人，待家屬趕到醫院不久，程男便不治身亡。



由於眼見程男耳鼻流血，家人質疑程男的死因不尋常，便拒絕院方立即把遺體送到殯儀館的提議，並要求院方封存程的病歷。起初，院方拒絕封存，直到當地衞生部門介入後，院方才同意封存病歷，並為家屬打印了一份。家屬事後質疑醫院的種種舉動不正常，懷疑程的死是另有內情。



對此，該院一名負責人指，程男當天下午接受手術前，醫生曾為他注射了「美洛西林鈉舒巴坦鈉」（一種複方抗生素）；至晚上8時許，程男便出現胸悶氣短、大汗淋漓、鼻腔分泌物較多的現象，院方立即進行搶救，惟至晚上11時30宣布不治。另副院長指，死者在接受注射前，已做了皮試，惟仍有可能出現過敏，而死者的過敏反應是喉頭水腫，是過敏性休克中最致命的反應。



對於死者家屬的質疑，醫務科負責人則表示，死者到診時意識一直清醒，不需要一直監護，而出現過敏反應時，醫生已第一時間搶救；至於程男死後的出血現象，他則表示「不好解釋但很常見」。事後，院方已積極與死者家屬協商，惟對方拒絕院方提出的調解方案，院方願接受司法鑑定或走法律程序，給家屬一個交待。