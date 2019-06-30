歷史新說：北斗九星遺迹　距今逾5000年

河南鄭州滎陽市的青台遺址，近日發掘出「北斗九星」遺迹。專家確認為5000多年前仰韶文化中期的天文遺迹，是內地考古發掘出最早的北斗九星遺迹。有7個大小不一的罐子按北斗七星的形狀排列，其餘兩罐子放置在兩側。專家指遺迹反映當時的人們通過觀察天象指導生產生活，舉行祭祀，表達對北斗北極星天體豐收和護佑的崇拜，祈禱豐收。



鄭州市文物考古研究院院長顧萬發表示，相關書籍記載，天空中的北斗七星連同兩側兩顆比較暗的「左輔星」和「右弼星」，統稱為北斗九星，用作占卜等用途。



該遺迹顯示，「左輔星」和「右弼星」分別在遺址的右上角及左下角的罐子位置。而且專家參照5000多年前的星圖，發現這些罐子的大小尺寸有特殊含義，「比如說這個星的亮度亮一點，這個罐子可能就大一點」。



專家對照後，發現遺迹西南方的輔星並未出現在星圖上，研判這顆星可能與古籍所說的「景星」有關。據古書《河圖》記載，「黃帝治，景星見於北斗也」。顧萬發表示︰「景星按照我們古文獻的記載，認為是一顆表示吉祥的星。這種星往往可能幾個禮拜，兩年，幾個星期，幾個月就不見了，所以現在天文學家認為應該屬於類似超星爆發這樣的星。」