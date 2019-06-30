侮辱涼山大火犧牲烈士　網民尋釁滋事罪成判囚2年

四川涼山州今年3月發生山林大火，造成30名救火人員殉難，轟動全國；惟事後接連有網民侮辱犧牲烈士，先後被警方拘捕。其中陝西榆林市佳縣一名張姓男子，因在微博上侮辱犧牲烈士，近日被榆陽區人民法院裁定尋釁滋事罪成，判處有期徒刑2年，並須在國家級媒體上公開道歉。



30名救火人員今年3月30日在撲救木里縣山林大火時犧牲，張男從內地傳媒報道得知後，竟於4月1日在新浪微博上，發表不當言論侮辱犧牲烈士，隨後被捕。至同月16日，榆陽區檢察院以涉嫌尋釁滋事罪，對張男批準逮捕，並於5月10日向榆陽區法院提起公訴。



庭審中，張男對自己的不當言論給烈士親屬造成的傷害深表歉意，當庭宣讀道歉聲明，並表示接受審判結果，同時願在國家級媒體上公開賠禮道歉。法院則認為，張男蔑視國家法紀和社會公德，在互聯網上侮辱英雄烈士，造成了惡劣的社會影響，破壞社會秩序，裁定尋釁滋事罪成。



另檢方又以公益訴訟起訴人身份提起附帶民事公益訴訟，要求張男在國家級媒體發表道歉聲明，就其侵害英雄烈士名譽的行為，向英雄烈士公開賠禮道歉。法庭最終判令，張男要在判決生效後10日內，在國家級媒體上公開道歉。