加國反對黨領袖籲杜魯多對華強硬　促向WTO提告

加拿大主要反對黨領袖上周六（29日）呼籲總理杜魯多對北京政府採取更強硬立場，以解決中加貿易爭端，及爭取釋放在中國遭拘禁的加拿大公民。



在野保守黨黨魁希爾（Andrew Scheer）在聲明中說：「杜魯多應明確告訴中國採取這些舉措的後果。」他續指，杜魯多應藉在日本大阪舉行的G20國峰會，與中國國家主席習近平見面時，向對方說清楚中國任意拘捕加拿大公民，以及突然阻撓加國農產品出口，將有不利後果。希爾甚至建議，杜魯多應對中國採取報復行動，包括向世界貿易組織（WTO）提告，加強檢驗進口加國的中國貨，及檢視所有來自中國的投資。



加拿大將在今年10月舉行國會大選，現時希爾的民調領先杜魯多。據悉，杜魯多在G20峰會上曾與習近平交談，並提及在中國遭拘禁的加國前外交官康明凱與公民斯派佛，但他未有透露詳情。



加拿大於去年12月應美國要求，拘留中國科技巨企華為太子女孟晚舟，美方指控她違反對伊朗的制裁。中國其後以涉嫌間諜罪拘留康明凱與斯派佛，並阻止加國農產品進口，令中加關係惡化。



行將卸任的中國駐加拿大大使盧沙野，上周二（25日）出席當地華僑為其舉行的餞別會時表示，中加兩國關係面臨困難只是暫時，並指過去兩年多是自己外交生涯中「最為波瀾起伏的一段經歷」，他又以「青山遮不住，畢竟東流去」形容兩國目前關係，寄望中加憑着勇氣和智慧解決困擾雙方的難題，使關係重回正軌。