進一步開放市場　中國放寬7領域外商准入

中美兩國領導人上周六（29日）在日本大阪二十國集團（G20）期間會晤，雙方同意重啟貿易談判，美方表示不會向中國貨加徵新關稅，同時容許美企繼續向中國科技企業華為出售零件。翌日中方宣布放寬7個領域的外資進入內地市場措施。



中國國家發改委、商務部周日（30日）同時發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，以及《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，前者清單條目48條減至40條，後者則由45條減至37條。有關措施將由7月30日起實行，外資進入船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經理人機構、增值電訊、油氣勘探開發等限制將進一步放寬或取消。



另外，同日發布的《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》，較大幅度增加鼓勵外商投資領域。全國目錄新增或修改條目80%以上屬於製造業範疇，新增條目包括5G核心元組件、積體電路用刻蝕機、晶片封裝設備、雲計算設備等；目錄中的外商投資專案可以依照法律、行政法規或者國務院的規定享受稅收、土地等優惠待遇。