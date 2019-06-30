9類罪犯可獲釋　陳一新：嚴格依法做好特赦工作

內地昨日（29日）發布特赦令，除了涉貪受賄、涉黑涉毒、危害國家安全犯罪、從事恐怖活動犯罪等罪犯，於今年1月1日前判決生效的9類服刑罪犯可獲特赦。中央政法委秘書長陳一新周日（30日）指示各政法機關，要嚴格依法做好相特赦工作。



陳一新周日在北京召開全國特赦實施工作動員部署視頻會中強調，各級政法機關要深刻認識是次特赦的重大意義，充分認識「四大意義」，切實把握「六項原則」，明確「各機關職責」，讓每一宗特赦案件經得起歷史和法律檢驗，確保取得良好政治、法律及社會效果。



當中提到的「四大意義」，包括對於展示執政自信、樹立盛世形象具重要政治意義；對於推進依憲治國、建設法治中國具法治意義；對於凝聚各方力量、促進發展穩定具社會意義；對於展現中國人權司法保障水平、樹立開放民主文明法治形象具國際意義。



至於陳一新所提及要把握好的「六項原則」，包括緊扣主題、積極審慎、依法辦理、平穩有序、廉潔公正及宣傳引導；陳同時要求明確黨委政法委、司法行政、公安、國家安全機關，以及檢察院和法院的職責任務，並指做好特赦實施工作是政法機關當前重要政治任務，加強組織領導，確保取得預期效果。