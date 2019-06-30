南京廣電官員殺妻肢解　夫婦曾離婚後復婚

江蘇南京廣電集團辦公室副主任調研員陳勇，日前被揭發殺死妻子陳煒後肢解，並將屍塊藏於公司停車場一個很少人使用的雪櫃，震驚社會。內地媒體報道，夫婦2人在10多年前離過婚，之後復合，而且在鄰居眼中表現恩愛。



已年過七旬陳源是陳煒的姑媽，她表示，姪女自小由其照料，因此2人十分親近，「每到逢年過節，陳勇夫婦都會到我家看看」，又指陳勇以前在一家工廠做鍋爐工，後來下崗後，經親戚幫助下進入南京廣電集團，後來成為副處級幹部；至於陳煒在下崗後在家照顧孩子，一直沒有工作。



對於姪女遇害，陳源表示驚訝和難以置信，並形容陳勇是一個知書識禮，為人和氣的人，「他是個不錯的孩子，怎麼做出這種糊塗事？一家人挺好的，可惜了」；她還透露，陳勇和陳煒在10多年前曾經離婚，前者還將房產和存款全部留給對方，一年後復婚，「每次打電話，我問陳煒最近怎樣，姪女都說蠻好」。



陳勇夫婦2人所居住的屋苑物管人員也指，陳勇身材高大，長相不錯，衣着整潔，待人客氣，「像個有文化的人」；鄰居則指，陳煒個性有點剛烈，但沒有看到夫婦有甚麼異常，「和他家交往不多，也就是見面點頭打招呼，有時候看着兩口子一起進出，恩恩愛愛的」。



另網絡流傳陳煒的哥哥案發前曾經毆打陳勇，導致後者遷怒於妻子並殺人碎屍。陳源對此表示，陳煒兄妹雖非同一父親，但關係很好，由於與「姪兒」沒有往來，因此不了解其為人，也不清楚是否打過陳勇。



據了解，陳勇和陳煒分別55歲和52歲，育有一名30歲的兒子，雙方均有80多歲的父母在世，但身體不好。另據警方上周三（26日）發布的警情通報，陳勇因感情矛盾將其妻陳煒掐捂、勒頸致窒息死亡，之後肢解屍體藏匿；通報又指，陳煒失蹤時間為今年4月15日，家屬於上月29日報案，警方在上周二（25日）拘捕陳勇。