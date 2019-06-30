男子派出所撞牆CCTV畫面曝光　警員僅開門無阻止

內蒙古男子張關利日前在五原縣西環派出所內死亡，警方通報他醉酒後要求吸煙被拒，撞牆後昏迷死亡。惟說法受外界質疑，引起輿論關注。內地媒體上周六（29日）披露案發現場的閉路電視畫面，張男在候問室共撞牆兩次，第一次撞牆後，一名身穿警服的人打開門，但無阻止張。張男9秒內再撞牆。



內地媒體報道，張男妻子金女士表示，丈夫是烏蘭察布市察右前旗人，今年43歲。金自己無工作，一家三口經濟來源，都靠丈夫在地盤裏做木工掙錢。金女稱，張關利上月30日去地盤索工錢，地盤不願給錢，雙方起爭執，張關利就拉了地盤的電閘。



張關利的徒弟閆福章憶述，師傅當日下午喝醉酒後稱要工錢，兩人前往地盤找工頭，但工頭未給錢，張關利一氣之下拉下了地盤電閘。工頭報警後，警察將張關利和工頭帶回派出所詢問。閆開車從後跟隨前往派出所。閆福章稱，張關利要的工錢大部分是去年年初未發的工資。



張關利三弟張建利則指，「我哥當時喝醉了，在派出所撞了兩次牆，警察都在場。」對於張關利醉酒為何無人控制其過激行為，派出所職員稱，張關利所在的候問室內牆壁是軟墊，「（張關利）應該是……傷到腦子或者傷到了脖子」。



畫面顯示，張關利兩次撞牆後倒地，身着警服的男子叫來同事，三人蹲在地上查看。張建利自稱自己戴着耳機看過監控畫面，聽到張關利曾找警察要香煙被拒。閆福章又稱，當天他從派出所院門外準備離開時，聽到派出所內傳來「砰」的一聲巨響。



翌日下午，張建利在五原縣醫院太平間裏見到兄長遺體，遺體頭部有外傷，臉上都是血。他問醫院要診治記錄和死亡證明，對方都無提供。