近3年最大宗海洛英案　雲南毒販赴京提貨斷正

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊。北京市警方消息指，近日接報當地一家速遞代收站有郵寄物件懷疑藏有毒品，成功拘捕來自雲南的王姓毒販，並起獲市值約6650萬港元、共重10公斤的毒品海洛英。據了解，今次是北京警方近3年來，單次破獲最大宗的該類毒品案件。



警方透露，今年3月接獲線報後，在涉事的速遞站進行埋伏，然後將王某拘捕歸案。警員拆開兩個外包裝寫上「葡萄糖注射液」的兩個用木條封釘大箱後，發現內藏的是兩部電子顯示屏及一些廢舊電板；經進一步拆解，起出顯示屏夾層中，藏有用錫紙包裹的38塊海洛英磚。



在審訊的過程中，50歲的王某供稱，他特意從雲南趕到北京接收該批毒品。目前，警方已將王某刑事拘留，並調查毒品來源及深挖其他涉案人員。



據了解，北京近年毒品氾濫成災，根據官方近日通報，去年至今共破獲超過900宗毒品案件，逾5000疑犯被捕，繳獲近70公斤各類毒品，警方更指毒品持續通過不同渠道流入京城，且部分涉及跨國走私犯罪組織。為了震懾毒販，北京市在上周五（28日）高調銷毀近年查獲的1.6噸毒品。



今次是過去237日內第58宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/