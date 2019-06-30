天津港前董事長被起訴　涉受賄1288萬人民幣

2015年8月天津濱海新區發生嚴重爆炸事故後，天津港集團一批高層落台。天津港前董事長于汝民前被當局調查後，近日因涉嫌受賄約1288萬 （人民幣‧下同，約1488萬港元），被檢察院起訴。



起訴書顯示，2003年至2010年，于汝民在企業經營合作等事項上，為天津某集團的付某某提供幫助。2005年，于汝民以合作投資名義，收受付某某350萬元（約404萬港元）；2009年至2014年，于汝民為上海某機電公司法人嚴某，在承攬工程等事項上提供幫助，3次收受嚴某220萬元（約254萬港元）。退休後的于汝民，2014年收受石某40萬元（約46萬港元）。



檢察院認為，于汝民利用職務便利為他人謀取利益，索取、收受他人財物，數額特別巨大；退休後收受他人賄款，數額巨大，應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。



69歲的于汝民是河北滄縣人，在天津港務系統工作40多年。他於1996年7月擔任天津港務局副局長，天津港保稅區工委副書記、管委會副主任，成為正局級幹部。至2004年，天津港務局轉型為天津港集團，于汝民歷任總裁、董事長等職務，並於2013年退休。其退休4年後，被當局通報起訴。