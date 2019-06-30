美朝領導人板門店會面　華學者︰兩人各有考量

美國總統特朗普周日（30日）在南韓總統文在寅陪同下，前往南北韓非軍事區（DMZ）板門店，與北韓領袖金正恩見面和握手。中國官媒發表評論文章，期待這次握手能重啟朝美對話進程。有中國學者則認為，美朝領導人此次板門店會面背後有着各自考量。



官媒評論指，美朝領導人為改善雙邊關係展現的靈活性值得肯定，國際社會期待雙方能夠超越握手，談出成果。文章又指，兩人再次握手是新的開始，希望美朝雙方繼續相向而行，通過對話探索符合各自合理關切的解決方案。



文章最後指，更期待美朝「能夠超越握手，拿出更大決心和誠意，談出成果」；當前半島問題重現對話解決的曙光，「國際社會普遍期待朝美領導人能夠超越握手，談下去並談出成果，推動半島問題對話進程取得成績」。



另一篇官媒報道引述中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生指，美朝領導人此次板門店會面背後有着各自考量。對美國而言，河內會晤無果而終，美國國內對於對話解決朝核問題的質疑聲增大。特朗普再度與金正恩會面，表明他仍希望通過對話方式來處理半島問題。其次，美國總統選舉將於明年舉行，特朗普希望借會面給自己競選連任加分。



另一邊廂，王俊生指，北韓也希望繼續通過對話來改善與美國的關係。北韓國內戰略重心轉移到經濟建設上，通過與美國對話可創造有利國際環境，有利於北韓實現發展經濟的戰略目標。



王俊生認為，此次會面主要有兩方面積極意義，一方面可為朝美對話注入新的活力。這次兩國領導人會面雖然時間不長，但可以在一定程度上驅散河內會晤帶來的不樂觀氣氛，使對話繼續朝著正確的方向前進。另一方面，此次會面具有重要的象徵意義。過去，美國前總統克林頓、小布殊、奧巴馬等都曾去過朝韓非軍事區，但基本上都是對北韓施壓。而這次特朗普到非軍事區是為了與金正恩會面。這對於正在由對峙走向緩和的美朝關係，是一個有標誌性意義的事件。