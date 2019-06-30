違規過馬路仲惡人先告狀　蠻女鬧交警：你要強姦我？

上海一名章姓女子早前涉在過馬路時未使用行人道，結果遭交警攔截。章女不但拒絕配合執法，反而突然當街向交警大喊「你要強姦我嗎」，她在回家後更在網上發文詆毀交警。章女最終被當局罰款和行政拘留8日。



事發在6月21日晚上6時15分許，上海長寧交警支隊有警員在興義路、古北路路口交通執法時，發現4名女子違規過馬路，遂上前攔截。惟其中章女與其母向交警表示質疑，其後章女勸母親「不要與他（交警）爭論」，更稱「換成美國護照就沒有這個關係，因為這個國家是沒有甚麼法律可言的」。



交警要求兩人出示身份證，章女表示未攜帶身份證，更故意謊報自己姓張。其後章女兩人試圖離開，遭交警再度攔截，章女突然持手機對着警員發難，「所以，你是要強姦我嗎？你是想要直接在大街上強姦我嗎？」交警其後要求增援，章女當場配合執法，並稱自己表現過激和出言不遜，遂向警員道歉，並接受20元人民幣（約23.1港元）罰款。



然而章女在6月22日晚6時30分許，在網上發表名為《碰到惡勢力人渣警察該如何是好？！披着警衣的禽獸，我們又該如何自保？》的文章，詆毀執法警員。當局上周日（23日）決定將章女傳喚至派出所接受調查，並因實施誹謗被警方依法處以行政拘留。