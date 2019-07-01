中國刑偵專家烏國慶離世　屢破轟動大案

有「中國福爾摩斯」之稱的刑偵專家烏國慶，上周一（6月24日）因病在北京離世，終年82歲。烏多年來參與偵破無數轟動一時的特大和疑難案件，包括1999年的寧夏銀川特大爆炸襲警案、2001年石家莊銀行解款車搶劫案件等。



生於1936年12月5日的烏國慶是蒙古人，13歲時仍不懂漢字。1954年，烏到上海學習法醫，1年後進入司法部司法鑑定科學研究所當研究生，1959年畢業後在上海實習，第一次參與一宗縱火案的現場勘察工作。



烏國慶歷任公安部刑事偵查局大要案處處長、助理巡視員、巡視員，是公安部首席特邀刑偵專家，國家處置爆炸恐怖襲擊事件諮詢組專家，同時擔任中國人民公安大學、中國刑警學院等高校客座教授。烏國慶一生屢獲榮譽，包括獲國務院頒予「全國先進工作者」稱號，又獲公安部授予「全國公安系統一級、二級英雄模範」稱號。



從事刑偵工作50多年來，烏國慶偵破過不少大案，如武漢長江大橋的爆炸案、張君系列持槍搶劫殺人案、周克華案、馬加爵案等。為偵破周克華案時，烏國慶曾親自前往歹徒的住處偵查，研究歹徒如何踩線、事先準備、作案、選擇逃走交通工具等，就連周克華走路「八字腳」等細節都深入研究。



烏國慶1997年退休後獲公安部刑事偵查局回聘參與重大案件，每年出差日數200天以上。他表示，「從穿上警服的那一天起，我的命運就註定和刑偵聯繫在了一起」。周日（30日）上午，烏國慶的遺體告別儀式在八寶山舉行。