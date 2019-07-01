長榮周一取消10來往港台航班　工會：戰鬥才開始

台灣長榮航空公司勞資協商日前再度破局，空服員繼續罷工；周一（1日）取消73班航班，其中10班為來往香港台北的航班。對於資方堅持追究18名罷工空服員擅離職守，工會下午將召開說明會，解釋事件，而勞資雙方周二（2日）將再度協商。另長榮發布公告稱，過去11天的罷工，已取消469航班，累計營收損失約21.1億元新台幣（約5.41億港元）。



罷工行動周一踏入第12天，大批空服員仍在長榮總部門前罷工靜坐，有人徹夜留守現場。工會請罷工空服員簽立「切結書」（承諾書），向資方展現堅強決心。有工會幹部揚言：「戰鬥現在才開始！」



另對於18名長榮空服員被指報到後，得悉罷工行動持續，即罷飛參與。工會副總幹事周聖凱強調，工會取得合法罷工權，上述人士立即參與罷工的時間點是合法，並對3名空服員重回服勤表示尊重。



據了解，工會周一下午將舉行「秋後算帳不只18人，針對18金釵事件三大闢謠」說明會。工會指出，資方在日前的協商會議上，未有提出實質「不秋後算帳的條款細項」，更祭出「惡意罷工預告條款」，企圖限縮未來工會自主權利；資方又派出不具授權的協商代表，導致會議協商破裂。工會在發布的聲明稱，希望勞資雙方周二再度協商時，長榮能派出授權的代表出席，並具體回應「不秋後算帳的條款細項」，解決爭議。



據長榮航空資料顯示，周一取消來往香港及台北的部分航班如下：



香港飛台北●離港時間

BR892 09:50

BR858 21:10

BR810 21:45



台北飛香港●抵港時間

BR891 08:50

BR857 19:55

BR809 20:45

BR827 23:45