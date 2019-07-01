高材生淪殺人兇手　懷恨班主任弒師母潛逃19年

山東臨沂市男子劉永才因為對班主任的怨恨，早年帶備2把刀具進入對方家中，殘殺「師母」後，潛逃多地；直到上周一（6月24日），劉被警方拘捕歸案，結束19年的逃亡生涯，隨後被押回家鄉蘭山縣，並向警員供述當年的犯案經過。



2000年4月18日晚上，時年19歲的劉永才仍是一名高中生，他藉口是學生哥哥的身份，騙得師母的信任後，進入班主任家中，並相繼拿出分別長15厘米及30厘米的刀具行兇，「捅了7、8刀，直到她不動」；殺死師母後，劉在逃走時又踢了當時只有4歲的班主任兒子多腳，直到孩子無法出聲。



犯案後，劉永才先後潛逃至濟南、江蘇徐州、上海及浙江金華，依靠拾荒維生及討乞過活；及至2004年後，劉改名換姓「定居」義烏市蘇溪鎮，並在一家小型的塑膠製品廠打工，之後一步一步晉升到管理層，甚至成為工廠合夥人。



據了解，劉永才曾經是一名高材生，中考時獲得所在鄉鎮初中的全校第一名，進入臨沂城區某中學就讀後，也考取理想成績。劉落網歸案後向警方供稱，當年因為班主任「看不慣他」致其學習成績滑落，又將他的父母叫到學校，於是在「見家長」前一個星期，上門「尋仇」。他又表示，離家多年偶然想起家鄉時，便會上網打開衞星地圖，再放大家鄉位置查看。