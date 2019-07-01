幼女疑遭「繼母」虐死　生母斥警不立案埋沒真相

廣西南寧市1歲女童鄧子琳去年7月在「繼母」陸海照料期間死亡，惟警方拒絕立案調查。及至近日，女童生母鄧麗紅疑懷女兒因被虐致死，並經媒體曝光後，當地警方表示已重新取證調查。對此，鄧婦直斥警方此前不予立案，令真相被埋沒接近一年。



內地媒體上月初曾報道，鄧子琳在陸海單獨照料時，頭部重創致死，屍檢報告鑑定死因為「特急性特重型顱腦損傷」，並指屍體上出現的多處針孔是在醫院搶救期間留下，與陸婦家中搜出的繡花針無關，南寧市公安局江南分局遂於去年9月10日出具「不予立案通知書」。



對於鄧子琳突然去世，鄧麗紅懷疑女兒是遭陸海虐死，並於上月15日與其律師一起向警方提交新證據，警方隨後通知她已提取陸婦家中的繡花針上的DNA，驗檢是否有殘留鄧女的DNA。鄧婦希望今次警方重新調查，能還女兒一個公道：「300多天裏，我沒有一個夜晚能夠安然入睡，在失眠的夜裏，回想起我為女兒維權的每一步，有一些地方是我始終想不明白的。」



鄧麗紅表示女兒死亡時，曾向警方提出進行詳細屍檢查明原因，但被告知要找外面法醫機構，「當時警方告訴我，公安局的法醫鑑定中心，堆積案件太多，要排隊等待的話，至少要3至6個月才能出結果」；及後其代表律師介入才知道，只要警方刑事立案，公安局的法醫只需一個月便能免費出具死檢報告，鄧婦對此直言有種被欺騙的感覺，「如果一開始警方就能立案的話，也許我不會走這麼多變路，真相也早已大白了」。