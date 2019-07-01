男子打死金毛犬被拘　狗主稱養7年花30萬人仔

廣東佛山順德男子何X民，因愛犬被一名王姓老翁的金毛尋回犬咬死，上周一（6月24日）用千斤頂等重物打死金毛犬。何男目前因故意損壞財物罪被刑事拘留。王翁兒子稱，已養了該金毛犬7年，花費逾30萬元（人民幣‧下同，約34.6萬港元），稱會追究到底。



王翁兒子稱，7年前花了2萬元（約2.3萬港元）購買金毛犬，稱牠為「孩子」，曾為牠置換大車廂的私家車，「平時餵的都是進口牛奶、最好的狗糧，讓牠參加各種培訓和比賽」，又指自己已33歲仍未婚，就是將精力花在金毛犬身上。另他更出示金毛犬的純種血統證明書。



何的家人則拒絕評論事件，又指「網絡暴力太嚴重了，我們家的基本情況都給人肉（起底）了，暫時不想發表意見」。



有內地律師指，狗隻價格應由合資格的鑒定機構認定，不能由狗主「話事」。據相關法律，若故意毀壞公私財物數額較大或情節嚴重者，一般數額標準為5000至5萬元（約5700至5.7萬港元）不等，亦會被判囚。另有律師指，目前並無相關機構評估金毛犬價格，故將何男刑拘似乎有點操之過急。



事件發生後，有網民不滿何X民的報復行為，對他及身邊朋友進行「起底」，惟誤中副車，錯將王翁兒子的朋友認作何的同伙，深夜致電辱罵、恐嚇對方，令對方大呼「精神崩潰」。王翁兒子則呼籲停止網絡暴力，警方正跟進案件。