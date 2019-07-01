垃圾分類新規實施　首日即開出第1張罰單

被外界稱為「史上最嚴」的《上海市生活垃圾管理條例》新規，周一（7月1日）在上海市全面實施，要求市民嚴格執行垃圾分類，違者將面臨罰款50元（人民幣．下同，約58港元）至200元（約230港元）不等。有酒店因未將生活垃圾投放至相應收集容器，被上海市城管執法局責令立即改正，成為該例實施後，執法單位開出的第1張罰單。



《條例》將垃圾分成「有害垃圾」、「可回收物」、「濕垃圾」及「乾垃圾」4類。對企業單位未按照規定分類投放的行為，最高罰款5萬元（約5.8萬港元）；若生活垃圾收運單位、處置單位違規，最高罰款分別10萬元（約11.6萬港元）及50萬元（約58萬港元），情況嚴重可被吊銷經營服務許可證。



另《條例》提出的「促進源頭減量」明確規定，餐飲業及外賣員不可主動向消費者提供筷子、調羹等即棄餐具；旅館不可主動向住客提供梳子、牙刷等一次性日用品。由於該例屬於地方性法規，故任何在上海市的人群，包括外國人士、遊客等，均須遵守規定。



為確保《條例》施行，上海市已建立「不分類，不收運，不分類，不處置」的雙向監督機制，並加強執法檢查。截至上周二（6月25日），全市城管執法部門今年共執法檢查1.39萬餘次，依法查處違規案1224宗，教育勸阻13739人，督促整改7822宗。