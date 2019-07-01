老翁任由男孫在地鐵小便　網民轟倚老賣老

湖北武漢一對爺孫近日乘坐地鐵時，老翁竟讓男童在車廂內隨地小便。老翁遭乘客指摘後，沒有道歉之餘，還辯稱小孩年紀小忍不住。事件在網上引起討論，不少人批評老翁的處理方式，更留言斥責他「倚老賣老」。



事發於上周三（26日）傍晚6時許。一名李姓女子憶述，她從楊家灣乘坐武漢地鐵2號線。列車將到中南路站時，她發現站在門邊的一名老翁正扶着一位幼童小便。她連忙把放在地上、已沾上尿液的行李袋提起。



李女表示︰「我當時氣壞了，一邊迅速用手機拍了下來，一邊向着他們大聲質問：『你們在幹嘛？怎麽在地鐵上尿？』」不料老翁淡定地提好男童褲子，還反斥：「伢（小孩）這麽小，他憋不住了你說怎麽辦？尿在哪？」此時地板上的尿液已流到幾米遠。地鐵到中南路站後，該對爺孫便下車。



李女認為，月台上有垃圾桶，小朋友如果進站前沒有去廁所，最差的情況是在垃圾桶小便。武漢地鐵運營公司相關負責人則指，武漢地鐵九成以上地鐵站都有廁所，希望帶小朋友的家長及時帶他們如廁。老翁竟讓男童在車廂內隨地小便，尿液在地板上流淌。