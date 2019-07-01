13年前強姦少女被打到跪地求饒　淫師再因猥褻被拘

貴州貴陽市觀山湖區一名國際學校老師，上月11日因涉嫌猥褻兒童罪被刑事拘留。內地媒體調查發現，涉案老師劉X林曾強姦多名未成年少女，甚至曾被受害人家屬毆打後跪地求饒，終於13年前被判刑。劉出獄後又當上老師，引起媒體和輿論。



內地媒體周一（30日）報道，劉X林曾於2006年，在餘慶縣龍溪鎮的勤勇小學擔任校長期間，就因強姦多名幼女被判刑7年。住在該校附近的小河村村民表示，劉男於2003年前後從其他學校調來，擔任數學老師，不久後當上校長。



「平時見面感覺挺和善的，如果他不捱打，誰都不知道他是禽獸。」一名女村民憶述，2005年的一天，一名6年級女生在學校附近的叔父家玩，之後劉男來電要求女生趕緊到其辦公室。女生出發後，其叔父不放心，隨後到劉男的辦公室，目睹劉男正強姦其姪女。



該名女村民續指，女生家屬當晚劉男從學校拖出來，「打得他跪地求饒」。另一村民表示，不久後村裏陸續又有小學女生承認曾遭劉男性侵。但家屬為保住女兒的名聲，選擇不報警。直到有受害者的家屬報警後，劉男終被警方帶走。直到2006年，劉男被餘慶縣法院判監。



直到近日，劉男又因涉嫌猥褻兒童罪被刑事拘留。觀山湖區警方上周二（25日）通報，本月9日傳喚劉男，後者供認其犯罪事實。報道指，劉男於貴陽中加新世界國際學校任教，而且是6年級的班主任，猥褻多名女學生，有受砉人在南京遊學期間被猥褻。



觀山湖區委宣傳部上周三（25日）的通報還披露，疑犯在入職材料上造假。通報又指，該校教師入職程序不規範、入職材料缺失，目前當局已成立聯合調查組介入調查，追究涉事學校和相關責任人的責任。