獄長充當黑勢力「保護傘」　縱容囚犯挖洞出入監倉

一場致命交通事故，一宗嚴重傷人刑案，揭發內蒙古錫林浩特監獄領導幹部及公職人員的貪腐醜惡面紗。內蒙古紀委監委網站周日（6月30日）發布消息，錫林浩特監獄前監獄長趙慶林等16人，玩忽職守、放縱罪犯、徇私枉法、弄虛作假，充當黑社會組織「保護傘」。目前，趙某等人雖已遭受黨內處分，但因已過追訴時效，故未追究刑事責任。



阿巴嘎旗紀委監委於去年9月對趙慶林等人展開調查後發現，2004年至2007年間，在他們包庇下，讓在囚的席某在監獄內如同「山寨王」，不僅多次獲得減刑，甚至服刑期間自由出入監獄，且重新犯案。



經調查發現，涉黑人員席某於2002年1月因搶劫罪被判處11年有期徒刑，翌年9月調入錫林浩特監獄服刑，並3度獲得減刑共4年6個月，隨後在2007年11月刑滿出獄。惟席某在囚期間經常不參加各類學習和勞改，也不遵守監規，無悔改表現，但在「保護傘」下，屢獲減刑。



獄方在席某服刑期間不但沒有嚴加監管，還讓其「獨立居住」，並對他指使其他囚犯挖通監獄通往院外的暖氣地溝，隨意出入監獄一事不問不聞。調查又發現，席某2005年兩度私自離開監獄，先是駕駛汽車引發交通事故造成1人死亡，後在夥同他人在一娛樂場所造成1人重傷的刑案。



然而席某雖犯下種種罪行，但獄方仍為其記功減刑，編造虛假考核材料，並由其他服刑人員代替獄警和席某簽字，讓其得以提前獲釋。錫林浩特監獄內部管理混亂、制度形同虛設、領導幹部及公職人員貪腐被查後，前正、副監獄長、監區長，以及涉案警員被批毫無底線、目無法紀、擅權枉私，玩忽職守兼充當「保護傘」，縱容黑惡勢力藐視法律，危害人民和社會。