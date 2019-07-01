華船員疑在喀麥隆上吊自殺　家屬︰他正計劃結婚

巴拿馬籍貨輪Siraya Wisdom的29歲中國籍二副陳鴻斌，上月9日在喀麥隆杜阿拉港口身亡，所屬公司中廈國際指他是在船艙宿舍內上吊自殺。惟其家人透露，陳性格陽光開朗，還計劃回國後與女友結婚，當天又曾與女友、家人通電，期間未有異常，質疑死因不單純。對此，中廈國際暫拒絕回應事件。



陳鴻斌的弟弟陳澤斌透露，哥哥去年9月被公司外派到貨輪上擔任二副後，一直與家人保持溝通，近兩個月更與家人商量結婚事宜，計劃在今年7月完成合約回國後，便與女友訂婚。至今年6月初，貨輪在杜阿拉港口拋錨，至6月9日，陳鴻斌便被發現死於船艙宿舍內。陳的家人翌日接獲死訊，所有人都感到難以置信。



更令家屬不解的是，得知陳鴻斌上吊自殺後，中廈國際只向家屬發了幾張照片和一份船員報告，而且照片並不是出事第一現場的照片。另外，中廈國際相關負責人事後撫問家屬時，曾保證會完整運回陳的遺體，惟其後卻以「兩國政策不一，遺體難以運回」為由，要求家屬前往喀麥隆處理屍檢與火化事宜。



陳澤斌續指，由於家人堅持希望將遺體完整運回中國，當地警方目前已停止調查；至於廈國際對於家屬要求及理賠事宜均閉口不談，僅要求家屬配合他們工作，令他們十分不滿。內地記者周日（6月30日）致電負責船長王丕全查詢，對方卻表示，現階段不方便對外回應事件。