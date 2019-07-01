「割金賊」超市頻犯案　專挑戴金飾幼童下手

江蘇多個超市和兒童遊樂場，上月頻頻發生「割金」劫案。受害人均是年約1至3歲的幼童，他們的手上或頸上因掛有長輩送贈的金銀玉器，成為歹徒目標。警方發現賊人均是兩人一組，一人負責引開家長視線，另一人用刀片迅速割斷小童的金器搶走。更有小童被劫期間手部受傷，要送院治療，警方現已拘捕2名賊人。



警方翻查現場的閉路電視錄影，發現遇劫的小童均有家長陪同，但歹徒作案十分迅速，一般不超過10秒便得手。警方指，賊人專挑家長進入遊樂場前取錢購票，或在超市排隊結帳的時候下手，當家長視線稍為離開兒童，賊人便分兩路出動，一人遮擋，另一人下手。由於劫匪動作太快，許多小童遇劫後渾然不覺。



而在其中一宗發生在兒童遊樂場的劫案中，閉路電視畫面顯示，兒童當時坐在一輛嬰兒車上，其家長就行到售票櫃台購票。當家長背對小童，視線離開小童僅幾秒鐘，一名穿白衣的男子在一邊把風，另一名身穿藍衣的同黨趁機用刀片，割斷小童手腕上串着兩顆小金球的紅繩，得手後兩賊一起快速逃離。



警方指，幼兒生性好動，賊人下手時，利器很容易傷到他們的手部、脖子，甚至可能造成嚴重損傷，因此成立了專案組，追緝「割金二人組」。警方上月13日終採取行動，拘捕兩名分別姓韋及姓李的疑犯，目前兩人已被警方刑事拘留。



兩名疑犯交代，因為沒有工作，手上的錢又花光，二人商量決定「割金」。他們發現幼童身上的金銀玉器均價值不菲，小孩子又沒甚麼防範意識，更沒有反抗能力，即使被取走金飾也不知發生甚麼事，因此他們首次得手後，便頻頻作案。