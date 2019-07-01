批蔡英文不顧登革熱疫情　韓國瑜：只搞外交唔理高雄

競逐國民黨黨內總統提名初選的台灣高雄市長韓國瑜，周日（6月30日）在新竹造勢時，痛批台灣的蔡英文總統，去年幫助印尼、越南防治登革熱，卻對高雄的疫情漠不關心。行政院院長蘇貞昌周一（1日）回應指，政府已批出5300萬元新台幣（約1360萬港元）防疫經費，但高雄政府卻未有提領，可見韓辦事效率差，呼籲韓應該要做好市政工作。



韓國瑜指出，去年越南及印尼爆發登革熱疫情，台疾病管制署立即派員到疫區，出錢出力又提供經驗及專業知識，目的明顯是為了外交。據了解，台陸軍周一已派遣88名化學兵，協助到疫區噴藥消毒，將到8月中協助高雄市消毒，以杜絕病媒蚊滋生源。



對於韓國瑜與鴻海集團前董事長郭台銘，周日分別舉行造勢大會，同樣競逐黨內總統提名初選的前新北市長朱立倫指，目前仍是黨內初選階段，希望郭、韓兩人不要變成兩軍對壘，避免造成對立氣氛。



國民黨就黨內總統初選，日前舉行首場政見發表會。多間台媒近日公布最新民調顯示，韓國瑜支持度仍然領先，但郭台銘已大幅追上，兩人僅差距1%；其中有民調顯示，在發表會前後，郭的支持度上升了6.8%，韓則下跌1.3%；另有台灣網媒的民調顯示，郭的支持度獲25.7%，已超越韓的19.9%。