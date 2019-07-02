網購三星S10手機翌日即自燃　男子：平台已退款

新疆烏魯木齊一名霍姓男子周日（6月30日）向內媒表示，今年5月26日，他在京東購買一部「三星Galaxy S10」手機，詎料收貨翌日，該手機便在充電時自燃損毀。霍男稱，目前已郵寄給三星檢測，但近1個月仍未收到回覆。三星周一（7月1日）回應，稱需了解情況再行安排；同日下午，霍男稱京東已作全款退款處理，並將在24小時返還至其帳戶。



霍男表示，自己當日「騰出空準備要去遷移數據的時候，過了一會兒手機沒電了，就插數據線充電，插了一會兒發現沒充進去，數據線和手機的尾部就特別燙，我就把他給拔了。拔了之後手機變得更燙了，像鍋底一樣，就沒抓住掉地上了。我那會兒懵了，才一小會兒就開始有明火，接了半盆水，澆上去，就開始一直有濃煙。」



霍男續稱，自己澆水的時候，「明火幾乎沒了，就只着了一會兒。煙是一直有的，而且澆水的時候伴隨着碎裂，或者類似燃汽灶點火時的電流聲，一直澆水降溫才慢慢沒了動靜。」霍男提到，得悉上述情況後，他當日下午便聯繫上京東，然後再聯繫三星售後服務，「第二天早上三星售後客服打電話，讓我把手機送給他們本地網點，然後把他們本地網點的地址發我了，我就周末送過去了。」