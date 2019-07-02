中央掃黑除惡督導組督導　前派出所所長受查

內地今年加強掃黑除惡力度，進一步深挖包庇涉黑惡組織的「保護傘」。黑龍江省紀委監委網站上周六（6月29日）緩引綏化市紀委監委消息，海倫市公安局向陽派出所前所長蔡立嵩涉嫌嚴重違紀違法，在中央掃黑除惡第14督導組督導下，目前正接受紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，現年48歲的蔡立嵩，曾任海倫市公安局治安大隊副大隊長、市公安局向陽派出所所長等職，及至上月被免職。內地媒體報道，海倫市為綏化市下轄的縣級市，根據官方此前通報，中央掃黑除惡第14督導組於上月21日至27日，在綏化市進行督導。



該督導組組長周全義在工作匯報會上強調，深挖徹查黑惡勢力背後的腐敗問題和「保護傘」，對涉黑惡案件打招呼說情、辦理進展緩慢的，一律嚴查、排除干擾。



報道又指，通報中以「在中央掃黑除惡第14督導組督導下」的表述，此前並不多見，而今年4月，湖南張家界廉政網曾發布消息，在中央掃黑除惡第16督導組第5小組的指導下，經初步核實，張家界市公安局警務保障部副主任向鵬，市公安局永定分局黨委委員、副局長李進涉嫌嚴重違紀違法受查。