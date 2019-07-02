扮航空公司考官猥褻女子　台色狼囚4年

台灣台北一名20多歲女子，前年在求職網站應徵台灣長榮航空公司地勤人員。一名萬姓男子看到後，假冒長榮考官，要求女事主在視像對話脫衣，其後約對方出來，強逼對方做淫褻動作。台北地方法院近日依強制性交罪判萬男4年徒刑，並向受害人賠償80萬元新台幣（約20.5萬港元），可上訴。



判決指出，萬男於前年初假冒長榮職員致電給女事主，佯稱「長榮航空公司現極需用人，妳一定可以錄取」，要求女事主視像面試，以設計師要做調查為由，請女事主脫到只剩內衣褲，並強調自己是同性戀，要對方放心。



萬男再約她凌晨見面填寫履歷表，請女事主上車後，表示公司要設計情趣內衣，要求女事主在他面前自慰。女事主拒絕，萬男竟到後座逼女事主以舌頭舔吸乳頭。女事主怕遭受對方進一步侵犯，只好勉強照做。



萬男又恐嚇女事主不得公開事件，更譏諷「玩一下女生也不錯，要不是你是處女，早就強暴你了」等語，女事主脫身後立即報警。台北地院審理時，萬男否認犯行，表示舔胸是合意行為，並未要求她口交等。法院認為女事主指控前後一致，不採信萬男說詞，痛批其飾詞狡辯、態度惡劣，因至今未與被害人和解，作出上述判決。