涉嚴重違紀違法　一周內3前現任政協常委受查

中央紀委國家監委網站周一（7月1日）發通報，稱寧夏回族自治區政協常委、人口資源環境委員會副主任委員王政涉嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查；又指當地政協常委、民族和宗教委員會主任高振宇亦涉嚴重違紀違法，目前正受查。通報又稱，從上周一（6月24日）至今，寧夏一周內已有3名在任和卸任的政協常委被查。



通報稱，現年56歲的王政為寧夏賀蘭人，2004年起先後擔任石嘴山市市委常委，大武口區委書記，自治區廣播電影電視局黨組副書記、副局長，寧夏電視台黨委書記、台長，自治區廣電總台黨委副書記、副總台長。2007年後，王政歷任當地國土資源廳黨組副書記、副廳長，自治區政府副秘書長、辦公廳黨組成員，自治區黨委統戰部副部長等職；2013年起任自治區國土資源廳廳長，2018年11月起任自治區政協常委、人口資源環境委員會副主任委員。



通報又稱，現年60歲的高振宇為黑龍江哈爾濱人，曾任寧夏回族自治區人民檢察院反貪局局長、中衞市人民檢察院檢察長等職，2007年任中衞市委常委、政法委書記，市公安局局長，2009年1月上調自治區公安廳擔任副廳長兼政治部主任，2014年出任自治區防範和處理邪教問題領導小組辦公室主任。2017年1月，高振宇開始擔任自治區政協民族和宗教委員會主任，並在次年1月卸去自治區公安廳副廳長等職務，以自治區政協常委、民族和宗教委員會主任的身份工作。



通報同時提到，寧夏紀委監委網站早在上周一稱，寧夏政協原常委吳占東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。公開資料顯示，現年64歲的吳占東為寧夏中寧人，曾任吳忠市委常委、利通區委書記等職，此後歷任自治區發展和改革委員會黨組成員、寧東能源化工基地建設領導小組辦公室副主任，自治區發展和改革委員會副主任、黨組成員等職，2014年任自治區政協常委，於2018年11月退休。