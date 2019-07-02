「小龍蝦學院」首屆學生畢業　校方：收入可過萬人仔

內地民眾愛吃小龍蝦，而在湖北潛江更設有「小龍蝦學院」，培訓相關專業人才。據悉該學院首批35名學生上周四（6月27日）正式畢業，學員被授予普通專科畢業證書。有內媒周日（6月30日）報道，該批畢業生就業率達到100%，薪資底薪普遍在6000元至1.2萬元（人民幣‧下同，約6933港元至1.4萬港元）。



位於湖北潛江的江漢藝術職業學院，2017年7月成立潛江龍蝦學院，是國內唯一一所設置小龍蝦學院，開設小龍蝦課程的學校。該院教務處處長王中秋表示，早在今年初，該批畢業生就有大部分學員被企業「預定」就業，有11人被成都餐飲企業相中，另1人進入北京簋街一間餐飲企業就業，6人則選擇自主創業，剩下的學員則分別在重慶、湖北等地就業。



王中秋續稱，該批學員中有從事餐飲管理，更多的則走上燒蝦崗位，「他們有的在五星級飯店，有的進入了『蝦皇』、『蝦老么』這樣的連鎖餐飲企業，烹飪工藝與營養專業的學生主要在後廚做大廚，薪資相對高一點」。



其中一名畢業生喻大雙向內媒表示，自己在今年4月就被北京的一間小龍蝦餐飲連鎖企業相中，被預定掌勺做正宗的「潛江龍蝦」。喻大雙稱，他在北京負責主理潛江的油燜大蝦和蒜蓉大蝦，又稱現在順利拿到畢業證後，他的底薪將會達到萬元以上。



另有選擇自主創業的畢業生黃宇則稱，他在畢業前已籌備自己的店舖，「我老家在宜昌，家裏也有這個條件方便我開店，所以就開了一家200多平方米的飯店」。黃宇表示，他所開的飯店會以小龍蝦為招牌菜，還有其他家常菜。據悉黃宇在宜昌所開的店已步入正軌，從開業到目前已經兩個多月，「賺的雖然不多，但是一直都是不虧本的，對於一個新店，現在的這種狀態我已經很滿足了」。