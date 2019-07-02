殘疾男違法造槍判囚11年半　法院判發還重審

福建省莆田市中級人民法院，日前就一宗殘疾人士違法製造槍支罪開庭二審。法院認定，一審法院違反法律規定的訴訟程序，或影響公正審判，遂裁定撤銷原判囚11年半的判決，發還重審。



來自山東臨沂市26歲男子馬歡，2012年發生工業意外，失去左手4隻手指，後經鑑定其勞動功能障礙程度為7級。其家屬透露，他在2016年起公開售賣自製起步槍，後來捲入涉槍刑案被捕。警方在其工作坊內搜獲2支完整轉輪起步槍，及逾千個轉輪、擊鎚、扳機及零件。上述配件中最終有342個被鑑定為槍支散件。



據莆田市公安局物證鑑定所發出的鑑定文書顯示，從馬男扣押的其中10個彈輪、扳機、擊鎚，與涉案的自製轉輪槍相應配件互換後，槍支可正常發射。惟鑑定所之後發出通知書指，警方將馬男持有的疑似槍支的整槍及握把，槍身扣件、槍身、彈簧等配件送檢，因不具備鑑定條件，未予受理。



馬歡家屬及代表律師，均對首次鑑定結果提出質疑，認為馬男所生產配件，與已被認定為槍枝的檢材配件無法完成互換。律師指，涉案的起步槍為鑄鋁材質，槍管為實心，不能發射任何子彈；一審時曾申請當庭比對物證遭拒。



馬歡隨後上訴，指出不知其生產的起步槍的散件可改裝為槍枝；在同一送檢人員、檢材、鑑定機構下，鑑定結論各異；比對物證申請被拒，一審判決程序違法；一審法院剝奪上訴人提出的重新鑑定權等理由。



據城廂區人民法院一審判決文書顯示，馬歡明知同案人將其生產出售的槍枝散件，用於改裝以火藥為動力發射槍彈的非制式槍枝，仍大量生產，已構成非法製造槍枝罪，遂將其判囚11年半；至日前被駁回，發還重審。