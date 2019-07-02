國產電動汽車頻自燃　工信部要求排查安全隱患

在不到兩個月的時間，內地至少發生3宗國產電動汽車自燃事故，民眾對新能源汽車的安全感到憂慮。工信部近日發布《關於開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知》（下稱《通知》），要求對已售、庫存車輛排查安全隱患。



《通知》明確要求排查內容包括車輛的防水保護、高壓線束、車輛碰撞、車載動力電池、充電裝置、電池箱、機械部件及易損件開展排查工作；對於發現存在未按要求開展排查、虛報瞞報、弄虛作假等問題的企業，最嚴厲的處罰是從新能源汽車推廣應用推薦車型目錄中剔出。



據了解，隨着大量電動汽車投入使用，電池質量差的問題正漸漸暴露人前。國家市場監督管理總局數據顯示，去年內地至少發生40多宗涉及新能源汽車的火災事故。專家指出，國內企業安全技術水平參差不齊，「一些企業為了拿到新能源推廣補貼，盲目追求高的續駛里程指標，忽視了安全控制；一些企業缺乏安全意識，設計與製造中存在低級錯誤」，並指電池熱失控是電動汽車起火的主因，「保障安全的核心是研發先進的電池管理系統，而國內目前在這方面仍有明顯不足」。



另外，《通知》明確指出廠商是新能源汽車安全第一責任人，對發生起火燃燒事故，企業應及時開展調查，並在12小時內（如造成人員死亡或重大社會影響的，應在6小時內）將事故的基本訊息，48小時以內將事故詳細訊息，主動上報新能源汽車工作聯席會議牽頭部門和裝備中心。