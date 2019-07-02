長榮勞資再協商　工會料難有共識恐延續罷工

長榮空服員罷工周二（2日）進入第13天，當天因罷工而取消73個班次，包括10班來往香港台北的航班。長榮航空與空服員工會上午在桃園進行二度協商，工會代表表示，今次協商將堅持要求資方不能秋後算帳，但因雙方分歧甚大，是日協商不被看好，罷工恐將延續。



工會代表林昱嘉強調，上午的協商重點仍希望長榮航空，在未來不能向罷工會員秋後算帳，也不會就先前8大訴求作討論。參與協商的勞動部次長劉士豪稱，會盡最大力氣促成雙方取得成果，希望勞資雙方的團體協商能以大方向、大原則為最大共識進行。



另工會宣布，晚上將在凱達格蘭大道進行「空服員罷工應援之夜」，並從即日起，每日下午4時至晚上8時，在台北市街頭發起快閃活動，希望能獲得民眾支持。



長榮航空資料顯示，周二取消來往香港及台北的部分航班如下：



香港飛台北●離港時間

BR828 07:25

BR892 09:50

BR856 17:10

BR858 21:10

BR810 21:45



台北飛香港●抵港時間

BR891 08:50

BR855 16:00

BR857 19:55

BR809 20:45

BR827 23:45