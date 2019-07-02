植髮3天速成班被批胡鬧　專家：至少要學7年

脫髮問題困擾不少人，而且有年輕化趨勢，因此對植髮的需求愈來愈大，大部分美容院都會設立植髮服務，因此出現大量植髮培訓機構。內媒記者上月到北京一間培訓機構作臥底，報讀其推出的「植髮醫生3天速成班」，發現當中涉及多項違規操作，令醫療安全、專業性無從談起。有專家表示，該醫學技術至少要學7年。



據內媒報道，該培訓機構展示多個權威機構認證牌照，但當中卻發現有2016年曝光的「山寨社團」。課程開始後，導師先講解理論知識，隨後帶學員到一間未經消毒的手術室進行手術實驗，並要求其中一名男學員充當「白老鼠」。從網傳影片所見，導師在示範了一次打麻醉針後，便要求學員親身嘗試，練習打針。部分女學員感到緊張，更表示「太難了，怎麼扎不進去」。上課2日後，該名記者被告知課程已結束。據悉，該課程售價7800元人民幣（約9064港元）。



中國醫學科學院整形醫院毛髮移植中心主任蔣文傑表示，FUE微創植髮技術傳入中國後，大大降低植髮手術難度，讓很多非正規機構投身該行業。他又指，專業植髮須從麻醉學、解剖學等基本學科開始，一般要學習5到7年才可以操刀做手術，「如果麻醉藥和消毒不過關，有可能導致患者嘔吐、暈厥甚至死亡」。



內媒表示，大部分學員並無醫學專業背景。該課程導師亦坦言自己半路出家，缺乏手術操作資質，「我是學心理學的，沒有去過醫院工作，植髮是跟家人學的」。她又指自己從業12年，曾在多間醫院施手術，「醫院有手術就叫我去」。



內媒又查詢該機構的專業資格，顯示為營利性質的中醫門診，屬「中醫科」，不具備醫療美容資格。相關部門指出，醫療機構要實施醫美手術，必須設有醫療美容科，且只有正規醫院方可開設手術培訓，表示該機構涉嫌違規治療。