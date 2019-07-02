女護士被打至腦震盪　施暴者與家人逃去無蹤

內地醫鬧事件頻發，縱使立例嚴懲施暴者，始終未能起到阻嚇作用。四川省泌尿外科醫院一名楊姓女護士，上周六（6月29日）勸解患者時，突遭劉姓男子暴打致腦震盪，施暴者與家人一度逃去無蹤。目前，成都市武候區警方已介入調查，並已拘捕劉某及其家屬。



醫院閉路電視畫面所見，事發當晚11時左右，楊護士在走廊勸解涉事者，劉某突然轉身，二話不說揮拳朝楊女頭部狠狠打下；同行女子立即將劉某拉開，楊女則捂頭，痛苦地蹲在地上，一名保安人員趕到並上前試圖將劉某控制，但被其同行女子阻撓而未能成功。



醫院工作人員表示，當時保安人員看到2名女子在藥房旁邊說話，上前了解後得知對方到醫院看病，於是帶他們到急症室，「楊護士給他們聯絡內科醫生，可能是患者很痛吧，就說要去其他醫院，護士便跟他們解釋醫生立即就來，並帶他們去診室，然後就被打了」。



據悉，楊女左邊面部及眼部受傷，出現頭暈、頭痛、惡心嘔吐等症狀，經醫生診斷為腦震盪、軟組織挫傷，為確保其人身安全，目前已轉到其他醫院繼續治療。