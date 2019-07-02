企業外遷因素多　華商務部：不能與中美貿戰掛鈎

中美元首會面後，兩國重啟貿易判談判。中國商務部周二（2日）舉行新聞發布會，對於有人將企業外遷，歸咎於中美經貿摩擦，商務部綜合司司長儲士家回應指，企業會根據自身發展需要，進行國際化經營，或向綜合成本更低的地方轉移，是多方面的因素而成，不能與中美貿易戰直接掛鈎。



儲士家表示，隨着中國科技發展和擴大開放，既有像5G這樣的國內新產業鏈形成，也有像Tesla汽車的國外產業鏈融入，產業鏈的遷入遷出都是市場經濟下的正常現象。他續指，面對複雜的國際經貿環境，中國今年將全力「穩外貿、穩外資」，既要強調中美經貿摩擦帶來的挑戰，也要看到國際國內各種經貿環境的有利因素，強調兩國經貿摩擦對中國外貿外資帶來一定壓力，但影響總體可控。



發布會上同時公布中國今年首5個月，社會消費品零售總額情況。數據顯示，社會消費品零售總額達16.1萬億元人民幣（約18.6億港元）、增長8.1%，增速較1至4月加快0.1個百分點。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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