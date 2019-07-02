百度湧現賭啤影片　市民：不是誘導用戶賭博嗎？

李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。近日有江蘇南京市民爆料稱，在百度平台看到很多有關「德州撲克」的短片，質疑海量的相關影片是在誘導用戶參與賭博。隨後內地媒體證實確有其事，更發現通過相關字詞搜索後，不僅有顯示結果的網址直接連結到境外賭博網站，在一些百度貼吧還有為境外賭場招募員工的貼子。



報道指，以「德州撲克」在百度搜索，出現的相關影片除了有外國的比賽片段，也有國內的「賭啤」畫面；用「德州撲克俱樂部」搜索後，點開其中一個顯示結果的網址，便連結到一個甚麼「玩法」都有的賭博網站。至於以「賭博網站」為關鍵詞搜索，除了一些新聞，便是賭網的鏈結網址，而打開相關網頁還清楚寫着「正規賭博網站」、「網上真人真錢賭博」的字樣。



百度平台出現大量的網絡賭博訊息，引來不少網民口誅筆伐，更有人稱多次舉報百度貼吧對拉人到境外賭博的行為不作為，批評道：「舉報一次處理一次？你們的過濾系統能不能把這些博彩全部禁止？還是你們壓根就想留着他們繼續充會員？」



針對被指渲染賭博訊息、誘使用戶參賭，百度一名工作人員回應稱，對於隱藏在搜索引擎自然結果中的賭博相關網站和訊息，一直通過技術及人工巡查的方式進行打擊清理；至於百度貼吧出現境外賭場招聘訊息，該工作人員則表示，有人以暗語為境外賭場招攬員工，已對相關不良內容進行處理，並收集相關線索上報公安等主管部門。