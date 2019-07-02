為涉淫組織當「保護傘」　近百警聯手抵抗調查

朝中有人好辦事，正因為有「保護傘」的包庇，令不法分子肆無忌憚地犯罪。廣西公安廳近日披露，賀州市公安局部分警員為涉淫組織充當「保護傘」，而且被紀委監委部門介入後，涉案的近百名警員和輔警甚至聯手抵抗調查。



據了解，廣西黨委第六巡視組2017年7月接獲民眾舉報，稱賀州市八步區公安局有警員收取了保護費，包庇李某容留婦女賣淫，對於嫖娼的蔣某作出拘留及罰款，實際上他未有被拘留。經市紀委查明，部分警員收受李某提供的財物充當「保護傘」，對疑犯「應拘未拘」。



辦案人員透露，涉案警員拒絕交代問題，有派出所以「找不到案卷」為由拒絕配合，集體抗查，甚至當面撕毀證據，態度囂張，「舉報信中提及的李某原來也是賀州市的一名警員，2014年因交通肇事被開除，之後做起容留婦女賣淫的勾當」。辦案人員還指，該案涉及面廣、人員多，涉及市局、分局「5所3隊」。



由於案情複雜，駐公安廳紀檢監察組在同年11月直接指揮，柳州市公安局派員到賀州、東及湖南等省拘捕6名疑犯，並取得相關證據；在對陸姓疑犯的問話過程中，他竟然當着辦案人員面前，將取得的其他涉案人員證詞撕毀。



隨着調查的深入，其他涉案警員及輔警一一浮現，最終查有八步分局「4所2隊」涉嫌濫用職權、弄虛作假、偽造虛假拘留通知書等，導致眾多應該拘捕的疑犯未拘、應立案件末立，合共截留罰款194萬多元人民幣（逾220萬港元）。目前，全案2人被移送起訴、17人遭黨紀政務處分、7人被撤職及免職，另有3人調離公安機關。