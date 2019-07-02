嫌棄女兒出軌產子　外祖母將孫兒拋落河溺斃

上海松江警方近日接報，河中發現一具溺水的男嬰屍體。最令人意想不到的是，是男嬰外祖母陸翠華下的毒手。陸被捕時更稱，發生這樣的悲劇，都是因為犯錯，出軌後與他人生下這個男嬰，且沒有經濟能力照顧他，所以決定將其殺死。



警方接報到場後，撈出男嬰屍體。儘管無法確認男嬰的身份，但從其尚未褪色的腳底印記，遺留在身上的臍帶夾，都證明男膿是在正規醫院出生。警方調查附近40間醫院，尋找案發前一周內，醫院出生並被帶離的男嬰。



一名醫護人員表示，今年5月1日晚上，曾接收過因大量出血而入院的產婦，男嬰因為早產出現多種迸發症，需要轉至市級醫院搶救，惟其家屬拒絕了治療，抱着男嬰離開了醫院。



在警方追查下，陸翠華承認是自己親手將外孫拋進河中。陸稱，女兒今年32歲，育有一對子女，但她經濟環境不好，也沒有固定工作，更經常流產，「我都5月1日才知道（女兒產子），我知道她有孕的話，我早就去幫她弄掉了！」



面對母親的指摘，陸的女兒媛媛則指，丈夫出軌後她索性搬回娘家居住，有一次醉酒後與同事發生關係，有了這個孩子，要生育那天才通知母親，未料對方竟將他殺死。目前警方以涉嫌故意殺人罪，刑事拘留陸女。