美眾議員院通過法案　阻陸干預台總統大選

美國聯邦眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）早前通過法案，要求該國國家情報總監科茨（Dan Coats）針對中國大陸干預或破壞台灣的2020年總統大選，以及美國遏止該類行動所做的行動等，在該大選後45天內提交報告。



委員會上周三（6月26日）通過「2018、2019與2020財政年度情報授權法」，其中第503條特別針對中國大陸影響台灣選舉，提出上述意見。該國國會亦要求報告，描述美國情報機構協調技術與相關物質，支援台灣辨認、遏止與打擊中國大陸影響行動所作出的任何重大努力；以及協助台灣增進能力，遏止外部勢力損害自由公平選舉所作出的任何努力。



報告同時須評估中國大陸上述影響行動的程度與細節，提供陸方支持特定政府與非政府機構的清單，詳述每個機構的相關作用；也須確認中國大陸所採取的策略、技術與程序。根據該條文，國家情報總監所提供的調查報告，應以非機密形式提交，惟可以包括機密附件。



據了解，上述法案將待眾議院院會及參議院通過後，再經兩院協商和各自表決通過，最終送往白宮經美國總統特朗普簽署後，才正式生效。